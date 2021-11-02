Рядом с человеческими скелетами ученые обнаружили останки восьми морских свинок и нескольких альпак с ламами.

В археологическом памятнике Уака Санта-Роза-де-Пукала на северо-западе Перу археологи нашли 29 скелетов людей. Исследователи предполагают, что они были принесены в жертву и захоронены примерно 1 000 лет назад.

О находке пишет Science Alert.

По выводам ученых, четыре найденных скелета, принадлежащие двум детям, подростку и одному взрослому, относятся к культуре Уари.

"Эти останки представляют собой первые известные в этом регионе примеры человеческих жертвоприношений цивилизации Уари", – отметил археолог Эдгар Бракамонте Левано из Музея королевских гробниц Сипана.

Читайте такжеАрхеологи раскопали 11 каменных столбов-фаллосов в здании для ритуалов (фото)Рядом с человеческими скелетами ученые обнаружили останки восьми морских свинок и нескольких альпак с ламами. Скорее всего, их тоже принесли в жертву. А среди найденных артефактов были горшки, бутылки и нож с лезвием в форме полумесяца.

По мнению Левано, жертвоприношения людей были частью ритуала, проведенного во время начала строительства этих религиозных помещений в стиле Уари.

Ранее сообщалось, как китайские археологи обнаружили кусок хребта динозавра, который жил около 200 миллионов лет назад.

А на морском дне возле небольшого испанского острова Портиксол нашли одну из крупнейших в Испании и Европе коллекций золотых монет времен Римской империи.

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Автор: Катерина Шварц