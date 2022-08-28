В министерстве вновь тонко потроллили россиян на фоне серии взрывов в Крыму и на оккупированных территориях.

Министерство обороны Украины продолжает метко троллить российских оккупантов на фоне серии взрывов на оккупированных территориях. На этот раз показали того, кто на самом деле уничтожает российские базы и уничтожает склады с БК.

Об этом говорится в Twitter министерства.

"Пушистое и непоседливое. Ночью Бавовнятко тихонько приходит на базы оккупантов, склады, аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы и другие места, заполненные легковоспламеняющимися предметами, и начинает там играть с огнем", – отметили в Минобороны, опубликовав фотографию мифического существа.

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Как писал УНИАН, ранее в Белгородской области РФ прогремели взрывы. Впоследствии губернатор Вячеслав Гладков заявил мол, "в результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе деревни Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить саперы".

Министерство обороны Украины прокомментировало нелепые объяснения, которые предоставили российские власти после взрывов в Белгородской области.

"Очередной подрыв боеприпасов "из-за жары" в Белгородской области в России. Через несколько месяцев мы узнаем, могут ли российские боеприпасы взрываться из-за мороза", - пошутили в ведомстве.

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