"Жаркой погодой" россияне объяснили возгорание боеприпасов в области.

Министерство обороны Украины прокомментировало нелепые объяснения, которые предоставили российские власти после взрывов в Белгородской области.

Соответствующее сообщение появилось в Twitter.

"Очередной подрыв боеприпасов "из-за жары" в Белгородской области в России. Через несколько месяцев мы узнаем, могут ли российские боеприпасы взрываться из-за мороза", – пошутили в ведомстве.

В министерстве также отметили, что у россиян есть "пять основных причин внезапных взрывов": "Это зима, весна, лето, осень и курение".

Как писал УНИАН, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, мол, "в результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе деревни Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить саперы".

Стоит отметить, что взрывы в Белгородской области уже не раз раздавались после того, как РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину. В частности, в Белгороде был пожар на нефтебазе.

А вечером 18 августа в Белгородской области внезапно начал детонировать склад с боеприпасами захватчиков. Был масштабный пожар, раздавались мощные взрывы.

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