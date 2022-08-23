Министерство обороны Украины прокомментировало нелепые объяснения, которые предоставили российские власти после взрывов в Белгородской области.
Соответствующее сообщение появилось в Twitter.
"Очередной подрыв боеприпасов "из-за жары" в Белгородской области в России. Через несколько месяцев мы узнаем, могут ли российские боеприпасы взрываться из-за мороза", – пошутили в ведомстве.
В министерстве также отметили, что у россиян есть "пять основных причин внезапных взрывов": "Это зима, весна, лето, осень и курение".
Как писал УНИАН, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, мол, "в результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе деревни Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить саперы".
Стоит отметить, что взрывы в Белгородской области уже не раз раздавались после того, как РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину. В частности, в Белгороде был пожар на нефтебазе.
А вечером 18 августа в Белгородской области внезапно начал детонировать склад с боеприпасами захватчиков. Был масштабный пожар, раздавались мощные взрывы.