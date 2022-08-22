В Нацгвардию "записали" российских пропагандисток.

Украинские нацгвардейцы показали "удостоверения" особо опасных женщин, которые "служили" в НГУ.

Соответствующее сообщение появилось на странице Национальной гвардии Украины в Facebook.

"Если поискать, то можно найти удостоверение целой "агентурной сети" НГУ, которую сегодня уже частично раскрыли!", – шутя написали в НГУ.

Там опубликовали серию фейковых документов – удостоверений о пребывании на военной службе в НГУ, оформленных на имена российских пропагандисток Маргариты Симоньян и Ольги Скабеевой, представительницы российского МИД Марии Захаровой и предполагаемой любовницы российского президента, спортсменки Алины Кабаевой.

Таким образом НГУ отреагировала на заявление ФСБ РФ, которая объявила о раскрытии убийства дочери главного идеолога "русского мира" Александра Дугина – Дарьи. Спецслужба назвала исполнительницей убийства 43-летнюю гражданку Украины Наталью Вовк (Шабан). Накануне убийства женщина якобы заехала в Россию вместе с 12-летней дочерью.

Российские пропагандисты заявили, что Вовк якобы ранее проходила службу в составе украинского батальона "Азов" и показали ее фото и удостоверения.

В полку"Азов" заявили, что "женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовали фсб в своем отчете по расследованию теракта против дочери российского пропагандиста Дугина – не имеет никакого отношения к полку "Азов" и никогда не принадлежала к подразделению".

Как сообщалось, дочь идеолога "русского мира" Александра Дугига, Дарья Дугина, погибла в Подмосковье 20 августа в результате подрыва ее машины. Журналисты узнали, что взрыв произошел под днищем внедорожника.

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что подрыв авто с Дугиной свидетельствует о начале внутреннего развала России. По его словам, в стране начинают битву различные политические группировки.

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