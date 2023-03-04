Китайским парням приходится натягивать на себя бюстгальтеры и женские пеньюары из-за закона о распространении непристойных материалов в интернете.

В Китае моделингом нижнего белья приходится заниматься мужчинам: парни натягивают на себя бюстгальтеры и женские пеньюары, ведь красивое белье - это важная часть модного "лука". Этот факт не отрицают даже в Пекине.

По данным издания New York Post, сейчас в коммунистической стране в онлайн сети главными фигурами индустрии нижнего белья являются именно мужчины, ведь местный закон запрещает женщинам демонстрировать обнаженное тело на сайтах и веб-ресурсах.

Из-за такой "цензуры" китайские компании охотно идут на сотрудничество с мужчинами, закрывая глаза на комичность такого партнерства из-за опасений потерять потенциальный доход в случае нарушения законодательства. Ранее правительство КНР уже ликвидировало некоторые бренды, ссылаясь на эту причину.

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Как заявил владелец бизнеса прямых трансляций г-н Сюй, у индустрии просто нет выбора:

"Лично у нас действительно нет выбора. Белье нельзя продемонстрировать через наших моделей-женщин, поэтому мы будем использовать для этого моделей-мужчин"

Интересно, что согласно статистике Statista, рынок китайского онлайн-шопинга в 2023 году оценивается в более 700 миллиардов долларов. При этом 10% поступлений обеспечивает отрасль электронной коммерции.

В декабре прошлого года компания г-на Сюя показала мужскую модель в сексуальном шелковистом халате. Видео со "обольстителем" стало вирусным в китайской версии TikTok. Тогда один из комментаторов отметил, что на удивление, женский халат смотрится на моделе-парне гораздо лучше, чем на девушке.

"На парне он сидит лучше, чем на девушке", - написал он.

Однако некоторые комментаторы также обратили внимание, что закон нарушает баланс равенства между мужчинами и женщинами, и лишает девушек дополнительной возможности на трудоустройство.

В ответ на это Сюй отметил, что не видит проблемы в этом вопросе.

"Многие режиссеры этих прямых трансляций-женщины, они тоже воруют мужские рабочие места?"- заявил он.

Пока неизвестно, сколько еще китайские мужчины будут зарабатывать на лазейке в законодательстве. Как отмечает издание, сейчас правительство КНР также принимает довольно жесткие меры по поводу "женоподобных" лиц в сети, поэтому китайским красавцам скоро может стать "несладко".

Курьезные случаи с мужчинами и нижним бельем

Отметим, что на территории Украины за последние годы произошел целый ряд курьезных случаях с мужчинами, которые засветили свои прелести в нижнем белье.

Раньше житель Днепра шокировал общество попыткой покончить жизнь самоубийством в одних трусах. По словам незадачливого самоубийцы, он просто хотел испытать себя на прочность.

Также недавно группе украинцев пришлось демонстрировать свое нижнее белье работникам таможни: мошенники попытались спрятать в трусах бриллианты.

Однако иногда фантазия украинцев заходит еще дальше. Например, житель Одессы в магазине пытался "расплатиться" половым органом.

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