Мужчина в Одессе "отличился" на территории одного из жилых массивов, узнали журналисты.

В Одессе на территории жилого массива "Черемушки" мужчина на кассе пытался "расплатиться" за товар своим половым органом.

Мужчина взял пиво, пошел к кассе и снял штаны, говорится в Telegram-канале "Ху*вая Одесса".

По его данным, кассирша не приняла "мелкие купюры" и сообщила об инциденте сотрудникам охраны.

"В точке на "Черемушках" этиловый стриптизер снял на кассе штаны и решил расплатиться за пиво х*ем…", – говорится на канале.

В сети также появилось видео, на котором запечатлен обнаженный злоумышленник.

Ранее голый мужчина "отличился" в Одесской области – в городе Подольск в парке подошел к девушкам, которые сидела на лавочке, и показывал свой половой орган.

В сети сообщили, что злоумышленник предложил оценить его "сельдерей" и получил от девушек "низший бал".

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Автор: Екатерина Присяжнюк