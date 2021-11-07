В Одессе на территории жилого массива "Черемушки" мужчина на кассе пытался "расплатиться" за товар своим половым органом.
Мужчина взял пиво, пошел к кассе и снял штаны, говорится в Telegram-канале "Ху*вая Одесса".
По его данным, кассирша не приняла "мелкие купюры" и сообщила об инциденте сотрудникам охраны.
"В точке на "Черемушках" этиловый стриптизер снял на кассе штаны и решил расплатиться за пиво х*ем…", – говорится на канале.
В сети также появилось видео, на котором запечатлен обнаженный злоумышленник.
Ранее голый мужчина "отличился" в Одесской области – в городе Подольск в парке подошел к девушкам, которые сидела на лавочке, и показывал свой половой орган.
В сети сообщили, что злоумышленник предложил оценить его "сельдерей" и получил от девушек "низший бал".