Наряженную елку заметили в окне на столичной Оболони.

Некоторые киевляне до сих пор не разобрали свои новогодние елки.

Об этом свидетельствует фото, опубликованное в группе "Жизнь Оболонского района и Минского массива" в Facebook.

На снимке хорошо видно, что в окне квартиры одной из многоэтажек сияет новогодняя елка.

"Слабаки прячут елку в январе, более сильные держатся до февраля, а на Героев Сталинграда, 8 держатся до конца июля. Еще 3 месяца и снова будет актуально", - написал автор публикации.

В комментариях киевляне с юмором отреагировали на увиденное. "Какие сильные люди", "Красавцы. Нет стереотипам", "Апартаменты Санты", "У богатых свои причуды", - пишут пользователи в сети.

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Автор: Иван Бойко