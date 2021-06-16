Свидетель попытался пристыдить женщину, но та совершенно не смутилась.

Под супермаркетом на столичном Броварском проспекте заметили пенсионерку, которая просила у прохожих денег на еду, но в конце дня уехала со своего места на такси.

Очевидец записал женщину на видео, когда она грузила в машину сумки. Кадры опубликованы в Facebook-сообществе «Киев оперативный».

«Иду в магазин и вижу стоит бабушка с телегой и кульками просит денег. Дальше вижу, как за ней приезжает такси. Начал снимать видео. Кассир с Новуса сказал, что она «постоянный клиент» и просит оплатить покупки. Со слов кассира - 900 гривен в день на покупках она имеет, а то если повезет и больше. Плюс то, что неравнодушные люди дают», - рассказал автор видео.

На кадрах можно видеть, что мужчина пытается пристыдить пенсионерку. Но та совершенно не смутилась и в ответ упрекнула мужчину в жадности.

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В комментариях пользователи утверждают, что эта женщина давно промышляет попрошайничеством, ее видели и в других супермаркетах.

Ранее на улице в Черновцах заметили «попрошайку» со смартфоном, которая просила на улице деньги у людей. Она доставала из кармана телефон, напоминающий iPhone 7 Plus.

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Автор: Дмитрий Захаров