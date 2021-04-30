Женщина завещала прокурору все принадлежащее ей движимое и недвижимое имущество сейчас и в будущем, где бы оно ни было и из чего бы оно ни состояло.

В Киеве мать одного из фигурантов дела о валютном мошенничестве пыталась спасти сына от избрания меры пресечения или затянуть процесс, оформив на прокурора завещание.

О случае на своей странице в Facebook рассказала пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец.

Речь идет о деле, в рамках которого правоохранители на днях задержали группу валютных мошенников. Следствие считает, что они около 5 месяцев обманывали клиентов через фейковые пункты обмена валюты. Четырех участников группы задержали 26 апреля после очередной аферы на 64 тыс. долл.

Читайте также"Я не кот": в США прокурор вел заседание суда с фильтром котенка на лице (видео)Задержанным сообщили о подозрении и внесли ходатайство об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей. Судебные заседания в Печерском районном суде продолжаются третий день. По словам Максимец, им постоянно пытаются препятствовать.

В частности, заседания постоянно откладываются из-за ходатайства стороны защиты об отводах судье, прокурору, секретарю.

"И потом снова по второму кругу. Добавлю еще безосновательные вызовы скорой медицинской помощи, а также ходатайство о проведении заседаний то в режиме видеоконференции, то наоборот с непосредственным участием подозреваемых", - рассказала пресс-секретарь.

Кроме того, один из подозреваемых предоставил суду справку о положительном тесте на COVID-19. При этом, по словам Максимец, справка имела признаки подделки и, как выяснилось, медицинское учреждение ее не выдавало. По данному факту уже также начато уголовное производство по подделке документов.

"Когда же и эти меры не помогли, подозреваемые пошли на еще один оригинальный ход. Так, мать одного из подозреваемых сегодня оформила завещание, которым все принадлежащее ей движимое и недвижимое имущество, где бы оно ни было и из чего бы оно ни состояло, в случае ее смерти будет принадлежать прокурору в данном уголовном производстве", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры.

Максимец отметила, что такая мера создает искусственный повод для отвода прокурора и опять же затягивает процесс.

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Автор: Катерина Комолова