В результате был снесен один из столбиков, установленный для ограничения заезда на тротуар.

В Киеве во время расчистки улиц от снега на днях пострадал делиниатор - столбик, ограничивающий заезд автотранспорта на тротуары.

Курьезное видео распространили столичные Телеграм-каналы. Судя по описанию, инцидент произошел на улице Большой Васильковской. На кадрах можно увидеть, что два трактора расчищали снег на тротуаре, однако не могли выехать с него из-за столбиков. В итоге тот, что двигался впереди, уступил дорогу второму, который в итоге снес ограничитель и спокойно поехал дальше. Первый развернулся и поехал назад.

"Коммунальщики решили демонтировать ограждение вместе со снегом. Большая Васильковская, 56", - говорится в описании к видео.

Как известно, делиниаторы массово устанавливают в столице в рамках борьбы с нелегальной парковкой на тротуарах и обочинах дорог. Нарушителей также штрафуют, а автомобили эвакуируют.

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