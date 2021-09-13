Выяснилось, что лошадь еще и краденая.

В Казахстане задержали мужчину, который вез в салоне легкового автомобиля живую взрослую лошадь.

Об этом сообщает ведомственный сайт Министерства внутренних дел республики Polisia.kz.

31-летнего жителя Уланского района остановили на дороге сотрудники батальона патрульной полиции. В салоне машины на заднем сиденьи оказался живой конь.

Выяснилось, что мужчина промышлял скотокрадством. Его задержали.

"Похищаемый скот он сразу не убивал, а вывозил подальше в укромное место, и только потом начинал искать на него покупателей. Самое примечательное, что животных он в живом виде загружал в салон своего легкового автомобиля и таким способом увозил с места происшествия", - рассказали правоохранители.

Позже нашелся и хозяин лошади: о пропаже он даже не знал.

Читайте такжеВ Тель-Авиве лошадь прокатили в лифте жилого дома (видео)Следователи установили, что задержанный мужчина причастен к еще нескольким кражам лошадей и телят, в том числе совершенных не в этом году.

Полиция выясняет, кто скупал похищенный скот, а действия самого подозреваемого квалифицируются по статье 188-1 УК РК (Скотокрадство). Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

Отмечается, что этом году к уголовной ответственности за кражи скота казахские правоохранители привлекли уже 52 жителей области и раскрыли 7 преступных групп, специализировавшихся на этом виде преступлений.

Ранее в Москве на стадионе лидера ЛДПР Владимира Жириновского "вывели из себя" лошади. Политик хотел эффектно выехать к собравшимся в карете, запряженной тремя лошадьми, однако что-то пошло не так.

А в Одессе очевидцы засняли, как горе-бизнесмен прямо посреди улицы издевался над лошадью. Животное не могло идти, но кучер не обращал на это внимание. Последствия оказались печальными.

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Автор: Катерина Комолова