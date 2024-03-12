Гости его ресторана отравились ризотто с моллюсками, которые были инфицированы кишечным гриппом.

В Италии шеф-повара Мишлен приговорили к условному тюремному заключению и оштрафовали после того, как 53 человека в его ресторане отравились после потребления моллюсков, инфицированных норовирусом (желудочным гриппом).

Как пишет Sky News, инцидент произошел в 2021 году во время празднования свадьбы. Во время банкета в ресторане Марко Сакко Piccolo Lago, который имеет две звезды Мишлена, гостям подали ризотто. Однако впоследствии оказалось, что еда была заражена норовирусом, также известным как "зимняя рвота".

Сакко сказал, что он подал более 3000 подобных блюд, и никаких проблем не возникало, и настаивал на том, что процедуры четко соблюдались.

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Суд приговорил его к двум месяцам и 20 дням ареста за нанесение телесных повреждений по неосторожности и торговлю вредными пищевыми веществами. Исполнение наказания условно отсрочено.

Что такое норовирус

Норовирусная инфекция ("желудочный грипп") - острое вирусное заболевание, основными симптомами являются тошнота, рвота, боли и жидкий стул, реже - выраженная температурная реакция организма, респираторные проявления.

Одним из путей заражения является пищевой - вследствие употребления в пищу немытых плодов или продуктов, которые были заражены больным человеком во время приготовления пищи.

Мишленовский повар Гордон Рамзи делится своими рецептами

Так, Рамзи, имеющий три звезды Мишлен, поделился своим "легким, воздушным и невероятно вкусным" рецептом панкейков, которые вы можете приготовить дома.

Также он поделился уникальным рецептом приготовления жареного картофеля, также рассказал, как приготовить ризотто из "Адской кухни".

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