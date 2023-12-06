Этот рецепт удивит многих.

Знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи поделился уникальным рецептом приготовления жареного картофеля.

Чтобы картофель получился ароматным и хрустящим, кулинар добавляет чили и куркуму.

Сначала он перемещает картофель в подсоленную воду, доводит до кипения и варит около восьми минут. После этого он добавляет немного соли и перца и остальные пряности по рецепту, чуть позже - оливковое масло, чтобы специи равномерно покрыли картофель.

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Затем Гордон ложит картофель на противень с небольшим количеством оливкового масла и готовит его при температуре 200°C около 40 минут.

До этого можно встряхнуть картофель на подносе, чтобы убедиться, что он не прилипал друг к другу.

Ранее УНИАН писал, как приготовить идеальный запеченный картофель. При этом удивительным рецептом делился телевизионный шеф-поварведущий Джеймс Мартин. Он разработал метод приготовления идеального запеченного картофеля.

Кулинар уверяет: если следовать его простым советам, картофель получится хрустящим снаружи и пышным внутри.

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