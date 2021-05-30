После вылета летучая мышь начала активно летать по салону и пугать пассажиров.

Самолет компании Air India пришлось развернуть после того, как по салону начала летать летучая мышь и пугать пассажиров.

Борт выполнял рейс из Дели в Ньюарк (Нью-Джерси, США), сообщает Громадське со ссылкой на New York Post и Business Today.

Самолет развернули через 30 минут после вылета из аэропорта имени Индиры Ганди. Выяснилось, что в салоне есть летучая мышь - она начала активно летать по салону.

По возвращении в Дели сотрудники службы охраны дикой природы провели в самолете полную фумигацию: заполнили салон газообразными пестицидами, которые удушают или отравляют животное. После этого уже мертвую летучую мышь вытащили из салона.

Отдел безопасности полетов Air India проведет расследование этого инцидента. Однако команда инженеров авиакомпании предполагает, что летучая мышь могла вылезти из контейнера для транспортировки животных.

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Пассажиров рейса пересадили на другой самолет, который успешно долетел до места назначения.

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Автор: Александр Топчий