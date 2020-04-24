В Харькове из-за карантина парикмахерскую организовывали под открытым небом (фото)

Барбершоп организовали посреди гаражей.

Некоторые жители Харькова нашли решение проблемы работы парикмахерских, которые сейчас закрыты из-за введенных правительством карантина в связи с пандемией.

Фото стихийной парикмахерской выложили в Telegram-канал Kharkiv Journal.

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В кадр попали двое мужчин: один сидит на стульчике, укутанный в полотенце, а другой наклонился над головой, стрижучи волос.

Барбершоп организовали посреди гаражей.

Как сообщал УНИАН, миллиардер решил спастись от коронавируса в своем бункере в Новой Зеландии и не смог его открыть из-за сложной системы безопасности.