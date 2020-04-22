Миллиардер попытался спрятаться от коронавируса в своем бункере и потерпел фиаско

По словам директора компании по производству бункеров Rising S, многие богатые люди хотят спрятаться от "апокалипсиса" именно в Новой Зеландии.

Миллиардер решил спастись от коронавируса в своем бункере в Новой Зеландии и не смог его открыть из-за сложной системы безопасности.

Об этом сообщает The Sun.

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В связи с этим ему пришлось звонить подрядчику - техасской компании по производству бункеров Rising S.

«Он (миллиардер – ред.) хотел проверить код для двери и задавал вопросы о поступлении горячей воды, а также о том, нужно ли ему брать в убежище дополнительную воду или воздушные фильтры», - рассказал директор фирмы Гэри Линч.

По его словам, многие богатые люди хотят спрятаться от "апокалипсиса" именно в Новой Зеландии.

«Она никому не враг. Это не цель для ядерного удара. Это не цель для войны. Это место, где люди ищут убежища», - объяснил Линч.

К примеру, бункер в Новой Зеландии купил себе основатель PayPal и инвестор Facebook Питер Тиль.

Как сообщал УНИАН, эпидемия коронавируса оживила продажи бункеров в США, построенных для тех, кто боится конца света. Люди отдают деньги за подземные хранилища, «пока еще не поздно».

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