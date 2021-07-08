Звери тыкались в стекло пяточками и били копытцами.

Курьезный случай произошел в Энергодаре Запорожской области. Дикие поросята пытались ворваться в помещение стратегического предприятия.

Об этом сообщает ТСН.

Поросята пробрались на территорию Запорожской атомной электростанции. Они пытались через стекло прорваться в помещение, но их старания оказались безуспешными.

Сотрудники станции запечатлели, как трое поросят бегают вокруг и таранят стекло. Они тыкались в стеклянную преграду пяточками и били копытцами.

Прорваться в здание им не удалось, о дальнейшей их судьбе ничего не известно.

Как ранее сообщал УНИАН, вблизи английского города Оллертонтат в графстве Ноттингемшир (Великобритания) местная жительница обнаружила в лесу домашнюю свинью с выводком из 10 поросят. Животные не были похожи на диких, поэтому женщина предположила, что свинья сбежала с ближайшей фермы, и обратилась к волонтерам центра спасения животных "Brinsley Animal Rescue".

Зоозащитники предположили, что беременна свинья сбежала рожать в безопасное место, выбрав для этого лес неподалеку. Матильде и ее потомству предоставили убежище в волонтерском центре.

Волонтеры также обратились за поддержкой к власти округа Ноттингемшир. Петицию по спасению Матильды и ее поросят подписали более 3 тысяч человек.

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Автор: Анастасия Горбачева