В Энергодаре живодер издевался над животными / фото zp.npu.gov.ua

В Энергодаре Запорожской области волонтеры заявили в полицию о жестоком обращении с животными. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Читайте такжеВ Одессе после жестокого избиения собаки люди пикетировали полицию, требуя наказать виновногоОтмечается, что в конце января 2021 года волонтеры, которые через социальные сети пристраивают бездомных животных, обратили внимание на 47-летнего жителя Энергодара. Он активно откликался на объявление и забирал животных домой.

«Когда таких случаев набралось больше пяти, зоозащитники решили проверить, в каком состоянии содержатся животные. Однако, новый хозяин отказался их показать, заявив, что они отсутствуют по разным причинам», – сообщили в полиции.

Волонтеры пришли по адресу проживания мужчины. Последний вел себя агрессивно и в квартиру никого не пустил. Позже он вернул одного котенка, но состояние животного свидетельствовало, что с ним обращались жестоко. По словам зоозащитницы, животное было очень истощенным, с вырванными когтями, ранениями и порезами. Понадобилась неотложная помощь ветеринаров.

В Энергодаре живодер издевался над животными / фото zp.npu.gov.ua

Открыто уголовное производство. Мужчине грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

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Автор: Катерина Шварц