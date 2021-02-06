Открыто уголовное производство.

В Энергодаре Запорожской области волонтеры заявили в полицию о жестоком обращении с животными. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Читайте такжеВ Одессе после жестокого избиения собаки люди пикетировали полицию, требуя наказать виновногоОтмечается, что в конце января 2021 года волонтеры, которые через социальные сети пристраивают бездомных животных, обратили внимание на 47-летнего жителя Энергодара. Он активно откликался на объявление и забирал животных домой.

«Когда таких случаев набралось больше пяти, зоозащитники решили проверить, в каком состоянии содержатся животные. Однако, новый хозяин отказался их показать, заявив, что они отсутствуют по разным причинам», – сообщили в полиции.

Волонтеры пришли по адресу проживания мужчины. Последний вел себя агрессивно и в квартиру никого не пустил. Позже он вернул одного котенка, но состояние животного свидетельствовало, что с ним обращались жестоко. По словам зоозащитницы, животное было очень истощенным, с вырванными когтями, ранениями и порезами. Понадобилась неотложная помощь ветеринаров.

Открыто уголовное производство. Мужчине грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц