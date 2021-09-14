Белый терьер Пити получил главный приз в чемпионате.

В Калифорнии прошел традиционный чемпионат по серфингу среди собак. Участие в нем приняли четыре десятка собак-спортсменов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По условиям соревнований, питомцу можно было быть на доске с хозяином или без, главное – подольше удержаться.

"Жюри оценивали продолжительность заезда, уверенность, маневренность и энтузиазм", – говорится в сюжете.

Читайте такжеВ Сан-Франциско прошли соревнования по серфингу для собак (видео)Победителем в чемпионате стал белый терьер Пити. Хоть он и начинающий серфер, но уверенно обошел опытных конкурентов. В качестве приза ему вручили медаль и крафтовую доску для серфинга.

Недавно в Черногории объявили победителя чемпионата по лени. Главный приз – 300 евро выиграла Дубравка Аксич. Женщина получила денежный приз за то, что она установила рекорд, пролежав на открытом воздухе 117 часов.

А в Луцке состоялся чемпионат по средневековому бою. Туда съехались рыцари со всей Украины, чтобы сойтись в массовых битвах и в поединках.

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Автор: Катерина Шварц