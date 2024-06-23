В частности, растет стоимость услуг по ремонту автомобилей.

Инфляция продолжает расти по всему миру, поэтому многим семьям становится все труднее поддерживать привычный для них уровень жизни.

Об этом пишет New Trader U. Существует вероятность, что в ближайшие пять лет для представителей среднего класса станут недоступными 5 услуг.

Содержание автомобиля

За последние несколько лет расходы на услуги автомехаников и ремонт значительно выросли. В частности, причина в резком подорожании автозапчастей. К примеру, в США в 2022 году стоимость запчастей от автопроизводителей выросла на 10%, а запчастей с вторичного рынка – на 17% по сравнению с типичной годовой инфляцией в 0-4%.

Видео дня

Рост расходов на ремонт обусловлен также усложнением характеристик транспортных средств, нехваткой квалифицированных техников, проблемами в цепочке поставок, влияющими на доступность и стоимость запчастей, а также инфляционным давлением.

Поскольку эти расходы продолжают расти, многим семьям из среднего класса становится все труднее позволить себе техническое обслуживание и ремонт. Для некоторых замена всех четырех шин и ремонт трансмиссии уже стали недоступными.

Наем помощников для поддержания чистоты в доме

Услуги по ведению домашнего хозяйства, хотя и не являются необходимостью, в последние годы становятся все более популярными среди семей среднего класса. Однако, поскольку спрос на эти услуги растет, а стоимость увеличивается, нанимать кого-то для регулярной уборки дома может стать роскошью, которую многие не смогут себе позволить.

Почасовые ставки для помощников по дому постоянно растут, что обусловлено такими факторами, как повышение минимальной заработной платы и нехватка работников в этой области.

Услуги мастеров по ремонту

Подобно услугам по уборке, стоимость найма разнорабочих или ремонтников для обслуживания и ремонта жилья растет. Поскольку почасовые тарифы на эти услуги растут из-за дефицита квалифицированных рабочих и увеличения материальных затрат, многим семьям среднего класса становится все труднее позволить себе необходимый уход за своим жильем.

Обычный ремонт жилья, например, замена протекающего крана или замена сломанной бытовой техники, может стоить немало. Более масштабный ремонт, например, замена крыши или обновление электрической системы и подавно.

Здравоохранение

Рост расходов на здравоохранение связан со старением населения, развитием медицинских технологий и недостаточной прозрачностью цен в отрасли.

Многие семьи среднего класса могут быть вынуждены принимать сложные решения относительно своего здоровья, такие как проведение плановых процедур или приобретение дорогих лекарств.

Уход за детьми

Уход за детьми является важной услугой для работающих родителей, которая позволяет им сохранять работу и обеспечивать свои семьи. Однако в последние годы расходы на уход за детьми стремительно выросли, что делает его все более недоступным для семей среднего класса.

Средняя стоимость ухода за ребенком сильно варьируется в зависимости от места и типа ухода, но во многих регионах она выше, чем в других. Для семей с несколькими детьми эти расходы могут быстро стать непосильными.

Повышение минимальной заработной платы для воспитателей, ужесточение регулирования и нехватка квалифицированных работников являются факторами, способствующими росту стоимости ухода за детьми. Как следствие, многие семьи среднего класса тратят значительную часть своего дохода на уход за детьми, оставляя меньше денег на другие необходимые расходы.

Вас также могут заинтересовать новости: