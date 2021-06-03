Огнестрельное оружие и боеприпасы полагаются работникам предприятий с "особыми уставными задачами", в которые входит и "Белпочта".

Белорусские власти решили раздать почтальонам, егерям и рыбакам оружие в соответствии с новыми нормами МВД.

Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Огнестрельное оружие и боеприпасы полагаются работникам предприятий с «особыми уставными задачами», в которые входит и «Белпочта».

Почтальоны, водители, а также начальники узлов связи, участков, отделений, кассы получат пистолет или револьвер, а операторам связи полагается автомат.

Также оружие раздадут сотрудникам инкассаторской службы, лесных и охотничьих хозяйств, государственной фельдъегерской службы «Специальная связь», а также спортивным объединениям «Динамо» и Белорусское общество охотников и рыболовов. Последние получат охотничьи ружья и винтовки.

Зачем почтальонам и остальным оружие - не сообщается.

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Автор: Денис Прядко