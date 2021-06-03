Белорусские власти решили раздать почтальонам, егерям и рыбакам оружие в соответствии с новыми нормами МВД.
Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».
Огнестрельное оружие и боеприпасы полагаются работникам предприятий с «особыми уставными задачами», в которые входит и «Белпочта».
Почтальоны, водители, а также начальники узлов связи, участков, отделений, кассы получат пистолет или револьвер, а операторам связи полагается автомат.
Также оружие раздадут сотрудникам инкассаторской службы, лесных и охотничьих хозяйств, государственной фельдъегерской службы «Специальная связь», а также спортивным объединениям «Динамо» и Белорусское общество охотников и рыболовов. Последние получат охотничьи ружья и винтовки.
Зачем почтальонам и остальным оружие - не сообщается.
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