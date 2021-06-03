По словам главы ГПСУ, на сегодняшний день обстановка на границе с Беларусью стабильная.

Государственная пограничная служба Украины усиливает технические и инженерные возможности с целью охраны государственной границы с Беларусью.

Об этом председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко сказал во время рабочей поездки на границу с Республикой Беларусь.

"Нам необходимо продолжать наращивать систему охраны государственной границы с Беларусью. Это касается всего участка, в том числе и границ зоны отчуждения. И хотя на сегодняшний день обстановка на границе с Республикой Беларусь стабильная, а охрана границы осуществляется усиленно, мы продолжаем усиливать наши технические и инженерные возможности. Мы должны обеспечить национальную безопасность Украины от всех возможных угроз", - отметил Дейнеко.

Он проверил, как уже введены меры по усилению этого участка и определил дальнейшие задачи для наращивания системы охраны границы.

Кроме того, Дейнеко на патрульном вертолете Н125 промониторил границу на участке Житомирского пограничного отряда. Также он проверил, как осуществляется охрана "зеленого" участка госграницы и ведутся работы по обозначению границы на местности.

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Он добавил, что Госпогранслужба учитывает всю информацию, которая может повлиять на охрану границы и максимально задействует все необходимые ресурсы.

В ходе работы председатель ГПСУ также проверил использование пограничниками в охране границы беспилотных авиационных комплексов и патрульных катеров на речном участке. Кроме того, он проинспектировал состояние охраны границы в пределах зоны отчуждения на участке отдела "Иванков".

Ранее, 1 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил об опасной ситуации в Беларуси и потенциальной военной угрозе с этого направления.

Ситуация на границах с Украиной

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить "внезапную проверку" российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку "все поставленные цели достигнуты".

6 мая президент Владимир Зеленский отметил, что из десятков тысяч военных, которых РФ разместила на границах и временно оккупированных территориях Украины, она отвела всего 3,5 тыс. из оккупированного Крыма.

13 мая в миссии США при ОБСЕ заявили о переброске Россией тяжелых видов вооружения в оккупированный Крым. Среди прочего, речь идет о танках, минометах калибра 120 мм, гаубицах калибра 122 мм и бронетехнике.

19 мая главнокомандующий Вооруженными силами, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что совместные стратегические учения вооруженных сил России и Беларуси "Запад - 2021", которые запланированы на сентябрь этого, представляют потенциальную угрозу для Украины.

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Автор: Виталий Саенко