Перед своей «смертью» мужчина заключил договоры страхования жизни в двадцати страховых компаниях.

В Польше правоохранители задержали 38-летнего гражданина Украины, который инсценировал свою смерть и пытался обмануть польских страховщиков. Он претендовал на получение страховых выплат общей суммой в почти 26 млн злотых (около 6,8 млн долларов США).

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Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на издание dziennik.pl. Так, в конце октября 2019 года мать украинца Евгения П. обратилась в более чем десяток страховых компаний в Польше. Женщина обратилась за компенсацией за смерть сына.

По версии женщины, ее сын погиб в результате несчастного случая в июле 2019 года. Он якобы выпал за борт лодки в Киевском водохранилище. По предоставленным женщиной документам, тело погибшего якобы было найдено два месяца спустя и кремировано на следующий день.

Правоохранители установили, что в период с октября 2018 года по январь 2019 года Евгений П. заключил договоры страхования жизни в двадцати страховых компаниях.

Также выяснилось, что украинец получил польское гражданство в декабре 2018 года и использует польские документы в качестве Eugeniusz P., о чем не сообщал ни одной страховой компании.

Полиция установила, что «мертвый» мужчина проводил время в путешествиях. По польским документам он посетил Украину, Великобританию, Турцию и Кипр.

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Автор: Дмитрий Захаров