Для того, чтобы вовремя справиться с задачей, старайтесь не отвлекаться на неважные мелкие детали.

Самое время узнать, имеете ли вы "суперсилу" - идеальное зрение, или нет. Чтобы узнать это, нужно вовремя справиться с очень непростой оптической иллюзией.

Попробуйте найти на картинке идеально замаскированную ящерицу среди множества дров. Люди с идеальным зрением могут справиться с этой задачей за 10 секунд. Будьте готовы к тому, что животное может сливаться с изображенными предметами, поэтому справиться с головоломкой будет очень непросто.

Если настроились - включайте секундомер и скорее ищите ящерицу. Не отвлекайтесь на неважные мелкие детали, которые есть на картинке, поскольку это отнимает ваше время и отдаляет желаемую цель - справиться с головоломкой вовремя.

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Возможно, с первой попытки за указанное время вы не найдете ящерицу, в таком случае не расстраивайтесь и попробуйте разыскать животное еще раз. Не забывайте, что ящерицу замаскировали идеально.

Сейчас мы покажем вам, где находилось животное.

Такая очень интересная двухэтапная головоломка была опубликована

На рисунке среди большого количества скирд нужно за 3 секунды разыскать зайца, и на этом ваша работа не заканчивается.

После того, как вы найдете животное, вам нужно понять, что же не так с этим рисунком. И на это у вас будет 10 секунд. Если вы поймете, в чем дело, то вы настоящий детектив.

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