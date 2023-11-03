Найдите на оптической иллюзии идеально замаскированное мелкое животное / коллаж УНИАН и фото wikipedia.org

Самое время узнать, имеете ли вы "суперсилу" - идеальное зрение, или нет. Чтобы узнать это, нужно вовремя справиться с очень непростой оптической иллюзией.

Попробуйте найти на картинке идеально замаскированную ящерицу среди множества дров. Люди с идеальным зрением могут справиться с этой задачей за 10 секунд. Будьте готовы к тому, что животное может сливаться с изображенными предметами, поэтому справиться с головоломкой будет очень непросто.

Если настроились - включайте секундомер и скорее ищите ящерицу. Не отвлекайтесь на неважные мелкие детали, которые есть на картинке, поскольку это отнимает ваше время и отдаляет желаемую цель - справиться с головоломкой вовремя.

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Попробуйте за 10 секунд найти на оптической иллюзии идеально замаскированную ящерицу / коллаж УНИАН

Возможно, с первой попытки за указанное время вы не найдете ящерицу, в таком случае не расстраивайтесь и попробуйте разыскать животное еще раз. Не забывайте, что ящерицу замаскировали идеально.

Сейчас мы покажем вам, где находилось животное.

Ящерица "пряталась" недалеко от правого верхнего угла оптической иллюзии / коллаж УНИАН

Такая очень интересная двухэтапная головоломка была опубликована

На рисунке среди большого количества скирд нужно за 3 секунды разыскать зайца, и на этом ваша работа не заканчивается.

После того, как вы найдете животное, вам нужно понять, что же не так с этим рисунком. И на это у вас будет 10 секунд. Если вы поймете, в чем дело, то вы настоящий детектив.

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