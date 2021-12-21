Мнения пользователей сети относительно действий дорожников разделились.

Столичные коммунальщики в очередной раз "отметились" ремонтом дороги во время снегопада.

Соответствующее видео накануне вечером появилось в киевских Телеграм-каналах.

"В Киеве выпал снег - пора класть асфальт", - пишет автор публикации, не уточняя, где именно снято видео.

В комментариях киевляне разделились во мнениях. Многих такое решение дорожников крайне возмутило. "Это ж классика. Нормальный хозяин за такую работу самих "спецов" бы укатал...", "За работу в плохие погодные условия у них доплата идет", "Кто платит за такое? Бюджет? Уже открыто уголовное дело по факту?", - написали они.

Другие наоборот отметили, что ремонт проводился на аварийном участке, поэтому было крайне важно оперативно восстановить там дорожное покрытие. "По нормам асфальт чуть ли не до минус 15 можно класть. Ничего в этом такого нет", "Горячую укладку делать нельзя, а локальную холодную хоть в дождь хоть в снег, главное хорошо утрамбовать. Так что я хз чего люди негодуют", "Если там была яма, которую раскопали … нужно было месиво оставить?", "Так это яма где прорвало. Ее оставить надо было, умник?", - идет речь в комментариях.

Как сообщалось, вчера Киев начало засыпать снегом. Непогода продолжилась ночью, а утром город застыл в пробках. На сегодня синоптики прогнозируют в столице 10-градусные морозы, осадков больше не ожидается.

Автор: Виолетта Орлова