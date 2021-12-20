Около 21:00 в столице на многих улицах машины не двигались с большой скоростью.

Киев засыпало снегом, на дорогах – гололедица, и из-за этого в понедельник вечером, 20 декабря, на дорогах были пробки, произошло много аварий.

В столице случилось минимум около 20 аварий, свидетельствуют данные с карты, которую на своей странице в Facebook разместил журналист Александр Рудоманов.

"Ого, аварий", – поделился он.

На ул. Вадима Гетьмана в сторону метро "Шулявка" остановились почти все троллейбусы, коммунальный транспорт из-за гололеда не мог выехать на путепровод, говорится в Telegram-канале "Киев Оперативный".

На столичных улицах в связи со снегопадом и гололедом работает около 300 спецавтомобилей, написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Читайте такжеВ Киеве провал в асфальте внезапно открыл подвал усадьбы начала XIX века (фото)"Около 300 авто спецтехники КП "Киевавтодор" работают сейчас на улицах столицы. Дорожники обрабатывают противогололедными средствами, прежде всего, подъемы и спуски, улицы из брусчатки, мосты, тротуары. Ночью синоптики прогнозируют значительное снижение температуры", – написал мэр.

По состоянию на 20:40 на большинстве дорог Киева машины не двигались быстро, свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Ранее стало известно, что в Киеве падение давления в водопроводе повлекло аварийную ситуацию на бульваре Тараса Шевченко, там под землю ушло асфальтовое покрытие. Позже на бульваре Шевченко частично ограничили движение в направлении Бессарабской площади из-за риска повторного провала асфальта.

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Авторы: Виктория Токарева, Екатерина Присяжнюк