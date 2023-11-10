Включите секундомер и скорее ищите птичку, которая "притаилась".

Если хотите знать, наделены ли вы идеальным зрением, - тогда скорее беритесь за решение головоломки, на которой нужно найти воробушка.

Только люди с идеальным зрением смогут разыскать птичку за 11 секунд. Задача очень непростая, поскольку цветовая гамма рисунка и окраска перьев воробья - одинаковые. Вам нужно быть очень внимательными, чтобы разглядеть птичку.

Теперь, когда вы знаете все нюансы задания, - включайте секундомер и скорее ищите "притаившегося" воробья.

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Если с первой попытки вы не добились успеха - можете увеличить рисунок, чтобы лучше его рассмотреть. Главное - не нервничайте и работайте. Будьте чрезвычайно внимательными, размещение птички может выдать даже какая-то очень мелкая деталь.

Если вы все же решите сдаться, то мы покажем вам, где же был воробушек на рисунке.

Вот такая любопытная оптическая иллюзия уже опубликована

УНИАН разместил два рисунка, на которых изображены лебеди на водоеме. На первый взгляд - рисунки одинаковые, но это не так.

Только чрезвычайно внимательные люди смогут найти три различия между изображениями за 30 секунд. Будьте готовы к тому, что для решения задачи необходимо обращать внимание на мелочи.

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