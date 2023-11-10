Проверьте с помощью оптической иллюзии, есть ли у вас идеальное зрение / коллаж с фото pixabay.com и ua.depositphotos.com

Если хотите знать, наделены ли вы идеальным зрением, - тогда скорее беритесь за решение головоломки, на которой нужно найти воробушка.

Только люди с идеальным зрением смогут разыскать птичку за 11 секунд. Задача очень непростая, поскольку цветовая гамма рисунка и окраска перьев воробья - одинаковые. Вам нужно быть очень внимательными, чтобы разглядеть птичку.

Теперь, когда вы знаете все нюансы задания, - включайте секундомер и скорее ищите "притаившегося" воробья.

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Найдите птицу на картинке за 11 секунд / коллаж УНИАН

Если с первой попытки вы не добились успеха - можете увеличить рисунок, чтобы лучше его рассмотреть. Главное - не нервничайте и работайте. Будьте чрезвычайно внимательными, размещение птички может выдать даже какая-то очень мелкая деталь.

Если вы все же решите сдаться, то мы покажем вам, где же был воробушек на рисунке.

Птичка "пряталась" возле верхнего правого угла рисунка / коллаж УНИАН

Вот такая любопытная оптическая иллюзия уже опубликована

УНИАН разместил два рисунка, на которых изображены лебеди на водоеме. На первый взгляд - рисунки одинаковые, но это не так.

Только чрезвычайно внимательные люди смогут найти три различия между изображениями за 30 секунд. Будьте готовы к тому, что для решения задачи необходимо обращать внимание на мелочи.

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