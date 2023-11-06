Когда будете готовы к выполнению задания - включите секундомер.

Вы, возможно, одаренная личность, но до сих пор об этом даже не догадываетесь. Самое время узнать, наделены ли вы необычайной внимательностью.

Чтобы проверить себя - попробуйте за 30 секунд найти на рисунках-головомках с лебедями на водоеме 3 отличия. Только одаренные люди смогут справиться с задачей за указанное время.

Если приняли вызов - включайте секундомер, будьте чрезвычайно внимательны и собраны и находите отличия. Стоит отметить, что на рисунке есть довольно мелкие элементы, поэтому, возможно, стоит немного увеличить изображение.

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Чтобы быстрее найти все отличия не отвлекайтесь на то, что точно одинаковое. Старайтесь быстро переключать внимание с одного объекта на другой и тогда, возможно, уложитесь в 30 секунд.

Если время уже истекло, а какое-то отличие вы так и не нашли - продолжайте поиски. Помните - внимательность можно натренировать.

Сейчас мы покажем вам все отличия между рисунками - стоило обращать внимание на мелкие детали.

Вот какая головоломка на сообразительность уже появилась в сети

Опубликован рисунок, на котором изображены две женщины с волосами разного цвета, а также мальчик.

На картинке надо за 5 секунд найти женщину, которая является настоящей матерью ребенка. Стоит отметить, что необходимо назвать две логические причины, указывающие на то, что именно конкретная женщина - мать мальчика.

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