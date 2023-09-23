Для некоторых из нас она окажется слишком тяжелой.

Эта новая оптическая иллюзия с легкостью загонит в тупик любого из нас. Впрочем, стоит лишь немного сконцентрироваться, как секрет будет раскрыт.

Новую увлекательную иллюзию предлагает сайт BOL News. Задача максимально простая: найдите на этом изображении бокала два скрытых лица. У вас есть только шесть секунд на это.

Оптические иллюзии - это сложные картинки, которые заставляют ваш мозг думать по-другому и проверять, насколько хорошо вы видите вещи. Они показывают нам, как наш мозг воспринимает то, что мы видим.

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Кроме того, они улучшают работу вашего мозга, активируют ваше творческое мышление и обеспечивают интересный способ тренировать свой ум.

В последнее время в сети очень популярна одна оптическая иллюзия. Необходимо найти все военные самолеты. Предупреждаем, что справятся с этой сверхсложной задачей не все.

Если вы разобрались с этой иллюзией быстро, предлагаем вам еще одну. На этот раз необходимо уложиться в 5 секунд и найти на картинке лишнее.

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