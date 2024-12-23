Сможете ли вы найти ошибку за 5 секунд: очень простой тест-IQ

Вам понадобится лишь быть очень внимательными.

Разнообразные тесты на проверку внимательности и умения логически мыслить вызывают у людей любопытство и желание проверить свои силы.

УНИАН предлагает вам решить задачу, которая одновременно может казаться как сложной, так и легкой. Дело в том, что ошибка, которую скрыли на картинке ниже, является очевидной, однако время на ее поиски очень ограничено.

На рисунке изображена оживленная улица, по которой гуляют люди и едет обычный трамвай. Вы должны установить таймер на пять секунд и успеть отыскать недостаток до того, как время истечет. Готовы?

Видео дня

3... 2... 1... Начинайте!

Если хотите получить подсказку, то вот она: вспомните, как обычно выглядят трамваи и инфраструктура для них.

Ответ на тест

Просто под трамваем нет колеи, поэтому трудно понять, как именно он едет.

Другие головоломки от УНИАН

Ранее мы предлагали читателям еще один простой тест на внимательность. Вам надо внимательно посмотреть на лесоруба среди деревьев и сказать, что же с ним не так.

Также попробуйте отыскать две ошибки на изображении "райского" побережья. Стоит успеть за пять секунд.

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