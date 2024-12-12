Что не так с лесорубом: очень простой тест для проверки уровня IQ

Сделайте перерыв на "зарядку" для мозга.

Головоломки способны возвращать людей в детство, когда они пытались отыскать ответы на загадки в книжках.

УНИАН предлагает вам решить очень простую, однако хитрую задачу, всего за 10 секунд. Перед вами изображение крепкого мужчины, который работает лесорубом. Попробуйте внимательно рассмотреть изображение и выявить, что с ним не так.

Вы можете выполнять это задание вместе с детьми или друзьями, которые также захотят посоревноваться!

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Готовы? Тогда начинайте прямо сейчас!

Лесорубы занимаются рубкой деревьев и их подготовкой к транспортировке. В своей деятельности они используют различные инструменты.

Разгадка

Ответ невероятно прост - в руках у лесоруба лопата, а должен быть топор. Так как обычно предмет поиска малозаметен, вы могли искать что-то менее очевидное.

Другие загадки от УНИАН

Ранее мы предлагали читателям найти среди стаи милых котов только одну собаку. На поиски есть только восемь секунд, поэтому не медлите!

А проверить свою логику более сложным способом вам поможет задачка с фальшивым парикмахером. Необходимо сравнить двух мужчин и указать на того, который только притворяется мастером.

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