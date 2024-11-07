На разгадку этой головоломки есть только пять секунд.

Проверяли ли вы когда-нибудь свою внимательность? Хорошо известно, что некоторые вещи могут казаться на первый взгляд совсем не такими, какими являются на самом деле. Это хорошо демонстрирует новая головоломка от УНИАН.

Посмотрите на изображение ниже. Перед вами большая комната с медицинским оборудованием, заполненная большим количеством людей в медицинских халатах. Именно с этим рисунком вы будете сейчас "работать".

Правила очень просты: у вас есть пять секунд на то, чтобы тщательно осмотреть рисунок и попытаться определить, какой из этих людей не является врачом и оказался в помещении случайно.

Видео дня

Правильный ответ и объяснение будут опубликованы чуть ниже, поэтому вы сможете проверить себя.

Разгадка

Только самые внимательные читатели заметили среди врачей уборщицу. Женщину "выдает" ведро для уборки.

Другие загадки и тесты

Ранее мы публиковали сложный тест на внимательность. Вам нужно внимательно посмотреть на две семьи и догадаться, какая лишь притворяется настоящей.

А любители оптических иллюзий могут заинтересоваться таким заданием: надо всего за пять секунд разыскать среди петухов и кур орла.

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