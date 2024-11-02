Перед тем, как включать секундомер, следует вспомнить, как орла легко отличить от кур и петухов.

Можно стать внимательнее и сообразительнее, если часто выполнять визуальные загадки для детей и взрослых. Новое задание о птицах - следует за 5 секунд разыскать среди петухов и кур орла.

Задание хитрое, чтобы с ним справиться, надо вспомнить, какая есть одна яркая деталь, благодаря которой орла можно легко отличить от этих домашних птиц.

Еще поиски усложняет дедлайн - нужно уложиться в 5 секунд. С этой оптической загадкой смогут справиться люди с острым умом.

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Когда вспомните ту деталь, которая поможет разыскать орла очень быстро, - сразу запускайте секундомер и принимайтесь за поиски.

Журналисты посоветовали:

"Просканируйте" взглядом каждый кусочек изображения - так вы не пропустите орла".

Вот какой правильный ответ на визуальную загадку - у домашних птиц есть гребень, а у орла его нет. Именно по такой детали орла легко можно отличить от петухов и куриц.

Интересная свежая новость - что уже публиковали

Ранее была размещена хэллоуинская головоломка на внимательность - следует за 5 секунд на вечеринке найти призрака. Чтобы вовремя выполнить задание, надо вспомнить какую особенность приписывают призракам.

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