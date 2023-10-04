Тест на характер по позе для сна расскажет, что вы за человек на самом деле.

Поза, в которой любит спать человек, много говорит о нашей личности. Именно во сне, в максимально расслабленном состоянии, мы раскрываемся лучше всего. Исследователь сна Сэмюэл Данкелл установил эту связь в своей работе. "То, как мы спим, - это то, как мы живем", - пишет Данкелл в своей книге "Позы для сна".

Предлагаем вам пройти быстрый тест по позе для сна. Выберите на картинке позу, в которой вы спите чаще всего, и узнайте что вы за личность.

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На спине

Если ваша любимая поза для сна - лечь на спину, то вы сильный и немного замкнутый человек. Вы не любите суету и избегаете конфликтов. Честны и правдивы в общении. Свои мысли оставляете при себе, но не против побыть в центре внимания. В доме вы соблюдаете чистоту и порядок. Любые важные решения тщательно обдумываете.

Многие близкие считают вас угрюмым человеком, однако вам свойственен оптимизм. Вы любите жизнь и возлагаете большие надежды на завтрашний день. У вас сильная личность и большая целеустремленность в достижении своих целей. Вы одинаково требовательны к себе и к окружающим. Для вас важно саморазвитие.

Если вы спите на спине в позе солдата, то есть с прямыми руками и ногами, то у вас очень высокие требования к близким. Сблизиться с вами непросто. Вы можете быть дружелюбны с малознакомыми людьми, но вашими друзьями становятся единицы.

Если вы спите на спине в позе морской звезды, с согнутыми ногами и руками, то вы - открытый и дружелюбный человек. Вам нравится внимание и слава. При этом вы сами умеете оказать поддержку и искренне сочувствовать.

Поза эмбриона

Поза эмбриона для сна очень популярна и встречается часто. Если вы спите, свернувшись калачиком, как ребенок, то вы суровы внешне, но застенчивы внутри. Вы скорее интроверт, чем экстраверт. Очень нуждаетесь в защите, понимании и нежности. Вам нравятся творческие занятия, с помощью которых вы можете выразить себя. Вы любите "убегать" от реальности в мир фантазий.

Наиболее комфортно вы чувствуете себя в кругу семьи или близких людей, а вот на многолюдных вечеринках вам находится не нравится. Вы боитесь публичных выступлений. Исследователь сна Сэмюэл Данкелл в 1970-х годах описал, что любители позы эмбриона чаще переживают эмоциональные "качели" и не любят сюрпризы. Они очень боятся одиночества и предательства.

На животе

Для многих это лучшая поза для сна. Люди, которые спят на животе, игривые и веселые, очень прямолинейные и точно знают, чего хотят от жизни. Вы очень свободолюбивы и не любите, когда вас заставляют жить по чужим правилам. Часто чувствуете внутреннее беспокойство или нервозность, но хорошо скрываете свои эмоции. У вас есть актерский талант.

Вы волевой, авантюрные и оптимистичный человек. В любых невзгодах стараетесь найти светлые стороны. Надолго запоминаете добрые поступки и умеете быть благодарными, но плохо реагируете на критику. Исследование сна Данкелл показало, что люди, спящие на животе, часто бывают импульсивными и неуверенными в себе. В жизни им не хватает чувства защищенности.

На боку

Сон на боку наиболее распространен. Если вам нравится эта удобная поза для сна, то вы можете найти общий язык с кем угодно. Вы очень доверчивы и часто подстраиваетесь под других, легко можете стать жертвой обмана или манипуляции. Но также вы - щедрый и добрый человек, любящий семью, животных и природу. Не обижаетесь на конструктивную критику и умеете извиняться.

Если во время сна вы обнимаете подушку руками или ногами, то вы - очень заботливый человек. Вам нравится делать жизнь близких лучше. Вы ставите свою семью, друзей и половинку превыше всего. Между работой и семьей выберете последнее. Очень преданны в любви и требуете преданности от партнера. Вам нужны только серьезные отношения.

Если вы спите на боку с вытянутыми вперед руками и согнутыми ногами, то вы - подозрительный и закрытый человек. Больше всего жаждете настоящей любви и крепкой семьи. Не любите кардинальных изменений, поскольку боитесь разочароваться. Решения принимаете медленно, но упрямо их придерживаетесь.

Если вы спите на боку с прямыми ногами и руками вдоль тела, то вы не боитесь изменений, легко принимаете перемены и жаждете новых впечатлений. Легко поддаетесь вредным привычкам. Любите путешествия. Не боитесь рисковать.

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