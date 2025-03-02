Надо найти странную ошибку в парке с сакурами за 5 секунд: простой IQ-тест

Вы принимаете этот вызов?

Когда дело доходит до головоломок, их либо любят, либо нет. Но это больше, чем просто загадки или задачки на сообразительность.

Как известно, головоломки и оптические иллюзии не только тестируют наблюдательность, уровень IQ и логическое мышление, но и развивают различные когнитивные способности. УНИАН подготовил новое невероятное задание для своих читателей.

Ниже вы увидите рисунок, на котором изображен живописный парк. Повсюду цветут сакуры, люди наслаждаются теплой погодой, отдыхают на лавочках или гуляют по дорожке. Казалось бы, идеальный выходной, не так ли?

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Но на этом изображении есть ошибка. И ваша задача – установить, что же не так на картинке. На ответ у вас будет всего 5 секунд, поэтому советуем не медлить.

Вы принимаете этот вызов? Время пошло!

Ваши 5 секунд истекли. Вам удалось отыскать ошибку на картинке? Если да, у вас действительно высокий IQ и удивительно острое зрение.

Если же вы не нашли, что не так на картинке, мы подскажем правильный ответ. Обратите внимание на сакуры. На одной из них почему-то растет тыква. В этом и кроется ответ.

Другие интересные задания от УНИАН

Регулярное решение головоломок может замедлить когнитивное старение. Такие тренировки мозга развивают логику, память, внимание и креативное мышление. Предлагаем вам задание, где надо найти инопланетянина среди людей.

Или же можете попробовать отыскать кота среди кроликов. Сделать это надо всего за 8 секунд, поэтому справятся только самые внимательные.

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