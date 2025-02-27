Найти пушистика смогут только очень внимательные люди.

Головоломки созданы не только для того, чтобы люди имели возможность интересно провести время и отдохнуть от будничных задач. Такие задания тренируют внимательность к деталям, логическое мышление и различные когнитивные способности.

УНИАН подготовил новую головоломку с животными для своих читателей. Вы увидите ряды кроликов, среди которых спрятался кот, и вам нужно его найти.

Казалось бы, все просто, но это далеко не так. Из-за того, что шерсть животных – в одной цветовой гамме, заметить пушистика будет очень трудно.

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К тому же, мы установили ограничение по времени. На ответ у вас будет всего 8 секунд. Вы готовы к новому вызову?

Время пошло!

Отведенные 8 секунд на ответ уже истекли. Удалось ли вам заметить кота среди кучи кроликов на картинке? Если да, вы очень внимательный человек, а головоломки для вас – простое дело.

Если же вы не нашли пушистика, не стоит расстраиваться. Мы подскажем правильный ответ:

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Если вам нравятся головоломки с числами, у нас есть кое-что именно для вас. Числовые оптические иллюзии заставляют наш мозг иначе воспринимать реальность, искажая наше восприятие. Сможете ли вы отыскать число 617 среди десятков других за 7 секунд?

Или же можете попробовать найти аистов на картинке с домами. Сделать это надо всего за 5 секунд.

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