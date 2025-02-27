Головоломки созданы не только для того, чтобы люди имели возможность интересно провести время и отдохнуть от будничных задач. Такие задания тренируют внимательность к деталям, логическое мышление и различные когнитивные способности.
УНИАН подготовил новую головоломку с животными для своих читателей. Вы увидите ряды кроликов, среди которых спрятался кот, и вам нужно его найти.
Казалось бы, все просто, но это далеко не так. Из-за того, что шерсть животных – в одной цветовой гамме, заметить пушистика будет очень трудно.
К тому же, мы установили ограничение по времени. На ответ у вас будет всего 8 секунд. Вы готовы к новому вызову?
Время пошло!
Отведенные 8 секунд на ответ уже истекли. Удалось ли вам заметить кота среди кучи кроликов на картинке? Если да, вы очень внимательный человек, а головоломки для вас – простое дело.
Если же вы не нашли пушистика, не стоит расстраиваться. Мы подскажем правильный ответ:
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