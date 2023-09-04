Что вы первым увидите на рисунке - губы или глаз - расскажет о ваших личностных качествах.

В интернете распространяется интересный и правдивый тест на личность, который раскроет, насколько вы одиноки в личной жизни и уверенно ли ведете себя в отношениях. Тест очень простой - быстро посмотрите на картинку и определите, что вы увидели в первую очередь - губы или глаз. Эта простая оптическая иллюзия раскроет ваш характер. Рассказала о ней эксперт по подобным иллюзиям Мия Илинь, чьи описания личности признаны очень точными.

Губы

Если на картинке вы сначала заметили губы, то по характеру вы скорее одиночка. В отношениях вы очень практичны и расчетливы, а также легко замечаете, когда вторая половинка с вами не искренняя и пытается манипулировать вами.

Вы предпочитаете делать всё самостоятельно, поскольку только так можете быть уверены в результате. Когда дело доходит до отношений, вы практичны и всегда знаете, чего хотите. Банальные комплименты и красивые жесты для вас мало что значат, а несерьезные намерения вы сразу замечаете, поэтому долго остаетесь одни.

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Вам всегда интересно наедине с собой, но вам также хорошо в приятной и интеллигентной компании. Вы глубоко заботитесь о том, что думают о вас ваши коллеги и родные. Худший кошмар для вас - выставить себя дураком перед большой толпой.

Глаза

Если вы сначала увидели глаз на картинке, то вы не чувствуете себя одинокими, но при этом вы бываете неуверенными в отношениях и мало верите в себя.

Несмотря на то, что вы внешне счастливы, глубоко внутри вы несете много внутреннего смятения. В отношениях вы больше цените желания, потребности и решения партнера, а не свои собственные.

В начале общения вы сразу таете от комплиментов и лести, а красивые обещания быстро затуманивают ваш разум. Из-за этого вы очень быстро заключаете брак, но через какое-то время можете разочароваться в своем выборе.

Однако измену или предательство вы никогда не прощаете, а также не терпите неуважительное отношение к себе. Вы никогда не простите человека, который оскорбил ваших родителей или навредил семье.

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