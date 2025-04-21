Для многих кофеин является ключевым фактором начала дня.

Кофе один из самых популярных напитков в мире, ведь многие люди не представляют свое утро без бодрящей чашечки. По данным Британской ассоциации кофе, около 95 миллионов чашек кофе выпивается в день.

Издание The Telegraph пишет, что неоспоримым фактом является то, что кофеин вызывает биологические изменения в организме. Профессор диетологии и питания в Королевском колледже Лондона Томас Сандерс объяснил, что происходит с телом после того, как кофе касается губ.

8:00 - первый глоток

Действие кофеина зависит от того, сколько вы его употребляете, и от того, какой вы человек. Как правило, средний период полураспада кофеина в организме здорового взрослого человека составляет примерно пять-шесть часов.

Видео дня

"Важно подчеркнуть, что индивидуальная реакция на кофе сильно варьируется; возможно, это связано с генетикой, а также с гендерными различиями в том, как мы расщепляем кофе", - говорит профессор.

8:05 - эффект плацебо

Первые глотки кофе, которые, кажется, заставляют чувствовать себя бодрее с каждой секундой. Однако такое мгновенное изменение настроения, скорее всего, является плацебо, а не биологическим изменением, особенно если вы привыкли употреблять кофеин каждое утро.

"Чтобы почувствовать эффект от кофе, нужно дать ему впитаться в кровь", - говорит Сандерс. "То, что вы чувствуете на данном этапе, скорее всего, лишь психологический эффект".

Всасывание кофеина в кровь занимает около 20 минут, так что к этому времени вы уже должны почувствовать положительный эффект.

8:20 - заряд бодрости

"Первое, что вы почувствуете, - это увеличение частоты сердечных сокращений", - говорит профессор Сандерс. "Если вы находитесь в состоянии слабого возбуждения, это слегка поднимет вам настроение, вот почему многие люди привыкли полагаться на кофе по утрам".

Поэтому людям с сердечными заболеваниями, как аритмия, рекомендуется избегать употребления кофе.

За 20 минут умственная деятельность улучшится; вы почувствуете себя более бдительным, включенным и способным решать поставленные задачи. Поступление кофеина в кровь вызывает выброс адреналина, активизируя режим "борьбы или бегства", а также может обострить зрение. Кроме того, на 20-й минуте наступает "прилив эйфории".

8:30 - природа зовет

Кофеин – мочегонное средство, поэтому примерно через полчаса после выпитого кофе можно появиться необходимость в посещении туалета. Однако исследование показало, что небольшая чашка не связана с обезвоживанием, а значит, тем, кто употребляет кофе в умеренных количествах, не нужно компенсировать его водой.

"Людям, у которых есть проблемы с мочевым пузырем или простатой, стоит быть осторожнее с кофе, так как мочегонный эффект может быть более сильным", - отмечает профессор Сандерс.

9:30 - влияние на кишечник

Соединения, содержащиеся в кофе, стимулируют работу кишечника, в результате чего отходы выводятся быстрее, чем обычно. Поэтому, говорит профессор Сандерс, через 60-90 минут после употребления кофе вы можете почувствовать "небольшие спазмы в кишечнике", что свидетельствует о том, что пора нанести еще один визит в туалет. Это происходит и с кофе без кофеина.

"Употребление кофе связано с более низким риском развития колоректального рака, и, по одной из версий, это связано с его влиянием на моторику кишечника", - говорит Сандерс.

Доказано, что кофе также снижает риск развития диабета второго типа. Гарвардское исследование показало, что у людей, увеличивших потребление кофе в течение четырех лет, риск развития этого заболевания был на 11% ниже, чем у тех, кто не увеличивал его потребление.

11:00 - кофеиноввый крах

"Если вы выпили первую чашку кофе в 8:00, то, скорее всего, к 11:00 его действие на организм полностью сойдет на нет; для поддержания эффекта нужны регулярные дозы", - говорит профессор.

Признаки кофеинового краха - головные боли, чрезмерная усталость, неспособность сосредоточиться и раздражительность.

12:00 - желание выпить еще кофе

"Когда вы употребляете что-то в течение некоторого времени, рецепторы в вашем мозге адаптируются", - говорит профессор Сандерс. "После того как вы вывели кофе из организма, им требуется некоторое время, чтобы прийти в норму, поскольку вы ожидаете, что получите еще одну порцию, и это вас разбудит".

Именно это ожидание заставляет многих из нас тянуться за чашкой кофе после обеда, запуская порочный круг до самого вечера.

По мнению экспертов, из-за содержания кофеина употребление кофе в конце дня может нарушить сон. Одно из исследований, опубликованное в Journal of Clinical Sleep Medicine, показало, что кофеин, выпитый за шесть часов до сна, влияет на сон, даже если участники уже не чувствуют его воздействия.

Ранее УНИАН писал, как лучше всего хранить кофе.

Вас также могут заинтересовать новости: