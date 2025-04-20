Если для молодежи соцсети несут больше вреда, то для их пожилых родственников наоборот - самый позитив.

Социальные сети часто критикуют за избыток примитивного контента, который не способствует интеллектуальному развитию. Даже начал распространяться термин "цифровая деменция", который отражает растущее беспокойство относительно постоянного просмотра такого контента. Но новое исследование показывает, что по крайней мере для пожилых людей, соцсети несут больше пользы, чем вреда, пишет Interesting Engineering.

Исследование, проведенное в медицинской школе Остина Делла учеными из Университета Бейлора и Техасского университета, проанализировало результаты более 136 чужих исследований и данные более 400 000 человек. Оно обнаружило, что риск когнитивных расстройств среди пожилых людей, которые постоянно работают с современными технологиями, на 58% ниже, чем у их менее технологичных сверстников.

Доцент психологии и нейронауки в Университете Бейлора доктор Майкл К. Скаллин отметил, что изучение новых технологий не является легким процессом, особенно для пожилых людей. Но именно эта сложность является полезной для мозга.

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"Одна из первых вещей, которую сказали люди среднего и старшего возраста, это: "Я так разочарован этим компьютером. Этому трудно научиться". Это фактически отражение когнитивного вызова, который может быть полезным для мозга, даже если он не чувствует себя прекрасно в данный момент", - сказал Скаллин.

Такие задачи, как обновление программного обеспечения, фильтрация рекламы и устранение неисправностей Wi-Fi, требуют когнитивных способностей и со временем заставляют мозг работать. Вместо того, чтобы истощать умственные способности, они стимулируют их, говорят исследователи.

Кроме того цифровые технологии помогают пожилым людям сохранять самодостаточность в повседневных делах, одновременно способствуя социальной связи.

"Теперь вы можете общаться с родственниками разных поколений. Вы можете не только поговорить с ними, вы можете увидеть их. Вы можете поделиться фотографиями. Вы можете обменяться электронными письмами, и все это в течение секунды или меньше. Следовательно, это означает, что есть больше возможностей для уменьшения одиночества", - сказал Скаллин.

Учитывая результаты исследования, авторы рекомендуют людям привлекать своих пожилых родственников к пользованию современными электронными гаджетами.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Human Behavior.

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