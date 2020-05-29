В Индии стая обезьян украла с лаборатории образцы крови пациентов с коронавирусом (видео)

Вскоре одну из обезьян заметили на верхушке дерева — она сидела и грызла украденный образец.

Обезьяны ворвались в лабораторию медицинского колледжа в Индии, напали на одного из сотрудников и, предположительно, украли три анализа крови больных с коронавирусом.

Злоумышленники тут же скрылись с места преступления. Об этом пишет "Медуза".

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Вскоре одну из обезьян заметили на верхушке дерева — она сидела и грызла украденный образец.

Работники колледжа опасаются, что инцидент приведет к еще большему распространению коронавируса в регионе. В колледже отметили, что животные и раньше доставляли проблемы, но таких серьезных — никогда.

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