Если ваш любимец чрезмерно возбужден, стоит применить метод "ручной мишени".

Очень приятно наблюдать за тем, как радуется ваша собака, когда видит людей, которые приходят в гости. Впрочем, большинство хозяев предпочитают более умеренное поведение любимца, пишет Pets Radar.

Если ваша собака настолько взволнована и чрезмерно возбуждена, что подпрыгивает, здороваясь с людьми, это может быть не слишком весело и даже опасно, если это пожилой человек или маленький ребенок.

Эксперт-дрессировщица Джулиана ДеВиллемс, владелица и главный тренер JW Dog Training & Behavior рекомендует отвлечь собаку - "обманув" ее. Например, можно сделать жест рукой, как будто вы ей что-то предлагаете.

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"Собаки находятся в чрезмерном возбуждении во время регулярных приветствий с друзьями или незнакомыми людьми. Построение предсказуемости с помощью "ручной мишени", когда они говорят "Привет", может помочь", - советует специалист.

По ее словам, использовать "ручную мишень" можно для любых ситуаций: от приветствия до посадки в машину или прыжков на диван. Пока вы "учитесь" не прыгать на гостей и друзей, стоит объяснить им, что вы пытаетесь помешать таким проявлениям собачьей любви.

Другие советы по уходу за собаками

Как сообщал УНИАН, эксперт объяснил, как на самом деле остановить лай собаки. По словам специалиста, в таких случаях разговор с животным может быть бесполезным.

Также мы писали, как правильно выгуливать собаку. Никогда не дергайте поводок, когда ваша собака тянет, советуют специалисты.

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