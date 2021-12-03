Под фразу "Какой интересный у вас вид вопроса" сняли тысячи роликов.

Фрагмент интервью президента Украины Владимира Зеленского журналисту BBC Стивену Сакуру задал новый тренд в украинском сегменте TikTok.

Речь идет о прошлогоднем интервью главы нашего государства, когда он ответил на вопрос о том, действительно ли он хочет, чтобы на выборах в США победил Джо Байден. На что Зеленский ответил: "Какой интересный у вас вид вопроса". Этот момент и стал вирусным в TikTok.

Аудио с ответом президента Украины пользователи соцсети наложили на различные жизненные ситуации - от обучения в школе или университете (почему забыл дневник, почему не включена камера во время дистанционки), до отношений (когда не хочешь идти на свидание с парнем, который не нравится) и других любопытных моментов, например, вопроса, где будешь встречать Новый год.

УНИАН собрал подборку самых забавных роликов со словами Зеленского "Какой интересный у вас вид вопроса". Хорошее настроение гарантировано!

Ранее в украинский сегмент сверхпопулярной соцсети TikTok у тренды неожиданно вырвалось стихотворение поэта Василия Стуса. Звук "Терпи, терпи, терпець тебе шліфує" накладывают на разные жизненные ситуации, видео получаются очень забавными.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Ольга Робейко