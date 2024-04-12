Для того, чтобы справиться вовремя с задачей, стоит придерживаться нескольких правил.

Визуальные загадки на логику и внимательность о птицах могут принести значительную пользу - благодаря им есть шанс улучшить способность быстро анализировать объекты и отделять второстепенное от главного.

Создана оптическая иллюзия, на которой изображено много разных птиц - лебедей и чаек, а найти на картинке надо забавного голубя. Эта оптическая загадка непростая сама по себе, а усложняет ее то, что разыскать птицу необходимо за 7 секунд.

Какая тактика должна быть для победы:

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охватите взглядом все изображение;

быстро рассмотрите объекты;

найдите ту птицу, которую можно назвать забавной.

Кроме того, не тратьте время на рассматривание тех частей изображения, на которых голубя точно не может быть.

Среди большого количества птиц очень легко растеряться, поэтому не удивительно, если первые 7 секунд истекут, а желаемого результата вы не достигнете. Нужно набраться терпения и повторять попытки одна за другой, тогда впоследствии вы точно станете триумфатором.

А сейчас мы покажем, где был забавный голубь. Птица находилась недалеко от верхней части изображения.

Такая очень интересная головоломка была опубликована

На рисунке изображено почти 100 слонов, и среди них за 11 секунд надо разыскать животное, которое по определенной причине можно считать странным. Это задание довольно сложное, возможно, вы с первого раза не поймете, чем же какой-то слон отличается от остальных.

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