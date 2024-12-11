Известно, что авокадо насыщено многими витаминами, которые полезны для людей.

Авокадо стало основным продуктом для многих людей, ведь с ним можно делать тосты, смузи и другие блюда. По словам многих экспертов, употребление одного авокадо каждый день может добавить годы к вашей жизни и улучшить качество рациона, пишет earth.com.

Кроме того, что авокадо имеет превосходный вкус и текстуру, оно является полезным для здоровья, ведь насыщено полезными жирами, особенно мононенасыщенными жирами.

Также авокадо имеет много витаминов, а именно K, E, несколько витаминов группы B и минералов, таких как калий и магний.

Видео дня

В частности профессор в отставке из Школы диетологии Университета штата Пенсильвания Пенни Крис-Этертон и доцент кафедры диетологии Кристина Петерсен решили исследовать, как именно авокадо влияет на организм человека. Их исследование, целью которого было выяснить, может ли добавление одного авокадо в ежедневный рацион значительно повлиять на общее качество питания человека, было опубликовано в журнале Current Developments in Nutrition.

По словам Петерсен, предыдущие исследования показали, что люди, которые едят авокадо обычно имеют лучшее качество питания, однако ученые хотели выяснить, есть ли прямая причинно-следственная связь в этом вопросе.

В частности, в исследовании приняли участие 1 008 участников, которых разделили на две группы. Одна группа ничего не меняла в своем рационе, однако ограничила потребление авокадо в течение 26 недель, а другая группа добавляла в свое питание по одному авокадо в день.

"Мы обнаружили, что участники, которые съедали по одному авокадо в день, значительно лучше придерживались диетических рекомендаций. Это свидетельствует о том, что такие стратегии, как употребление одного авокадо в день, могут помочь людям придерживаться диетических рекомендаций и улучшить качество их рациона", - объяснила Петерсен.

Исследовательниц удивило то, что участникам действительно удалось улучшить качество своего рациона благодаря авокадо.

"Мы определили, что участники использовали авокадо как заменитель некоторых продуктов с высоким содержанием рафинированных зерен и натрия. Улучшая соблюдение людьми диетических рекомендаций, мы можем помочь уменьшить риск развития этих хронических заболеваний и продлить продолжительность здоровой жизни", - добавила Петерсен.

Другие интересные материалы об авокадо

Ранее стало известно, как сделать так, чтобы авокадо не темнело. В частности эксперты советуют сбрызнуть немного сока лимона или лайма на открытую мякоть, ведь цитрусовые содержат лимонную кислоту, которая замедляет процесс окисления.

Также исследователи выяснили, что у людей, которые постоянно ели авокадо, был ниже уровень холестерина и ниже риск сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты говорят, что есть три основные причины, по которым авокадо полезны для здоровья сердца.

Вас также могут заинтересовать новости: