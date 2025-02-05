Полотенца часто теряют мягкость, если вы стираете их с кондиционером для белья, предупредил эксперт.

Эксперт из Heritage Park Laundry Том Чекони назвал быстрый и простой способ, как сделать жесткие полотенца снова мягкими с помощью двух ингредиентов, которые, вероятно, уже есть в вашем кухонном шкафу, пишет express.co.uk.

"Полотенца могут стать неприятными на ощупь, если их неправильно стирать, но не выбрасывайте их, так как есть простой способ восстановить их", - говорится в публикации.

По словам эксперта, полотенца часто теряют мягкость, если вы стираете их с кондиционером для белья.

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"Использование жидкого кондиционера для белья оставляет скользкое покрытие на волокнах полотенца, делая их менее впитывающими", - отметил Чекони.

Объясняется, что кондиционер для белья покрывает полотенца тонким восковым слоем, который стиральная машина не может должным образом смыть.

Что делать, чтобы полотенца были мягкие

Как посоветовал эксперт, восстановить полотенца можно, используя пищевую соду и белый уксус.

"Белый уксус содержит уксусную кислоту, которая нейтрализует любые щелочные отложения мыльных моющих средств, которые делают полотенца грубыми. Пищевая сода - лучший натуральный способ расщепить любые жирные остатки. Она также растворит любое мыло, от которого не избавился белый уксус, помогая сделать полотенца чище и мягче", - говорится в статье.

Вот как нужно стирать полотенца, чтобы они снова стали мягкими:

Для начала поместите полотенца в стиральную машину на цикл с теплой водой и налейте немного белого уксуса туда, куда вы обычно добавляете кондиционер для белья. Не используйте при этом ни кондиционер, ни стиральный порошок.

После того, как стирка будет закончена, добавьте в отсек для моющего средства только пищевую соду и поставьте на другую стирку.

После второй стирки повесьте полотенца сушиться или высушите их в сушилке при низкой температуре.

После того, как ваши полотенца высохнут, они снова станут мягкими и пушистыми, и вам не придется выбрасывать их или использовать едкий химический раствор, добавили в издании.

Напомним, ранее УНИАН писал, нужно ли стирать полотенца только в горячей воде.

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