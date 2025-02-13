Идеального результата может быть сложно добиться, но не с этим методом.

В сети завирусился простой лайфхак, который "гарантирует" идеальную жареную яичницу каждый раз. Метод, который пришелся по душе многим пользователям, опубликовала популярный блогер Линдси в TikTok, пишет express.co.uk.

"Яйца - одно из самых универсальных блюд, однако готовить их не всегда легко. Независимо от того, какой метод вы предпочитаете, может быть сложно добиться идеального результата", - говорится в публикации.

Помочь с приготовлением идеальной жареной яичницы должен этот "вирусный" метод, который к тому же исключает добавление растительного маста.

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Как сделать яичницу без масла - лайфхак

Блогер призналась, что этот лайфхак придумала не она, и что яйца таким образом готовят "уже много лет", но поскольку многие люди, похоже, не знают об этом, она хотела поделиться им со всем миром.

Указанный способ приготовления яичницы предполагает добавление воды вместо масла.

"Все, что вам нужно сделать, это разбить яйца на сковороду без масла и добавить немного воды. Затем накройте сковороду крышкой и оставьте яйца готовиться. При использовании этого метода у вас не получится хрустящих краев вокруг яичных белков, а крышка поможет удержать пар, что позволит равномерно приготовить яйца сверху и снизу", - пишет издание.

Напомним, ранее УНИАН писал, как идеально сварить яйцо.

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