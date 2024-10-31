Зимняя депрессия реальна, и есть много способов с ней бороться

В ночь с субботы на воскресенье (с 26 на 27 октября) в Украине перевели стрелки часов на час назад, из-за чего световой день будет становиться еще короче с приближением зимы. Из-за этого люди, склонные к сезонной депрессии, могут ощутить чувство паники, страха и тревоги одновременно.

В частности, это касается 63-летней Жермены Патаки, которая входит в число людей, страдающих сезонным аффективным расстройством (CAP), пишет Associated Press. Для преодоления хандры женщина занимается йогой, прогулками и приемом антидепрессантов. Сообщается, что медэксперты признают более легкую форму SAD — субсиндромальную и летнюю разновидность сезонной депрессии.

Доктор Норман Розенталь, который в 1984 году был научным сотрудником Национального института здоровья, вместе с группой тогда выяснил, как специализированные клетки в наших глазах превращают синюю часть светового спектра в нейронные сигналы, влияющие на настроение и бдительность.

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Исследователь Кэтрин Роклейн из Питтсбургского университета провела тестирование людей с сезонным аффективным расстройством и без него, чтобы узнать, как их глаза реагируют на синий свет. Оказалось, что люди с SAD менее чувствительны к синему свету, чем другие, особенно в зимние месяцы.

"Зимой, когда уровень освещенности падает, в сочетании с пониженной чувствительностью это может быть слишком мало для здорового функционирования, что приводит к депрессии", - заявляет Роклейн. Доктор Пол Десан из Клиники зимних исследований депрессии Йельского университета заявляет, что если каждое утро в течение 30 минут "подвергать пациентов воздействию яркого света", большинству из них становится значительно лучше даже без лекарств.

Для подобной терапии используются специальные устройства, которые излучают свет в 20 ярче, чем обычный свет в помещении. Исследования демонстрируют, что для такого эффекта свет должен быть интенсивностью около 10 тысяч люкс.

Кроме того, помимо светотерапии, врачи рекомендуют принимать антидепрессанты, а также придерживаться регулярного режима сна и прогулок на улице даже в пасмурные дни. Говорится и о том, что эффект от светотерапии может легко ослабнуть, поэтому исследователь из Университета Вермонта Келли Рохан предлагает другой вид терапии - когнитивно-поведенческой (КБТ), которая показала в исследованиях более длительный эффект.

КБТ подразумевает работу с психотерапевтом в области выявления и изменения "нежелательных мыслей". Вместо того, чтобы, например, говорить "я ненавижу зиму", предлагается переформулировать фразу в "я предпочитаю лето зиме". Люди, которые страдают от SAD, также советуют принимать контрастный душ.

Другие новости о депрессии

Ранее УНИАН сообщал, что эксперты назвали 7 чаев, которые помогут избавиться от депрессии. Хотя всегда нужно помнить, что чай не является профессиональной медицинской помощью и никогда ее не заменит.

Кроме того, мощные свойства мелиссы, о которых вы могли не знать, в частности, по борьбе с депрессией. "Новые клинические исследования показывают, что добавки с лимонной мятой могут облегчить депрессию", - отметила диетолог Мэгги Мун.

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