Мелисса обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Мелисса, которую еще называют лимонной мятой, известна своими свойствами по улучшению сна, потому ее часто использяют в соответствующих добавках. Однако эта трава обладает и другими лечебными свойствами, о которых вы, возможно, не знали. И пока вы спите, она может буквально исцелять ваше тело, пишет healthdigest.com.

"Новые клинические исследования показывают, что добавки с лимонной мятой могут облегчить депрессию", - отметила диетолог Мэгги Мун.

Согласно обзору 2022 года, опубликованному в журнале Frontiers in Bioscience, фенольные кислоты и другие соединения мелиссы делают ее полезной благодаря противовоспалительным, антиоксидантным и нейропротекторным свойствам. Отмечается, что данная трава перспективна для лечения таких состояний, как тревога, гипертония и деменция.

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Поскольку мелисса является антиоксидантом, она также может защитить мозг людей с признаками снижения когнитивных функций. Это подтвердило исследование 2023 года, опубликованное в журнале "Журнал болезни Альцгеймера".

По некоторым данным, употребление мелиссы может быть частью лечения высокого кровяного давления. А лосьоны на основе мелиссы считаются полезными при лечении простого герпеса.

Однако, несмотря на все это, специалисты рекомендуют проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать мелиссу. Особенно если вы моложе, беременны или кормите грудью.

"При стрессе, тревоге, депрессии и когнитивных функциях лучший способ принимать мелиссу - внутрь, в капсулах. Количества до 500 мг в день на срок до 6 месяцев кажутся безопасными для взрослых", - отметила врач Мун.

Напомним, ранее УНИАН писал, чем спаржа полезна для здоровья.

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