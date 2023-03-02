Сеть смеется над сообщениями росСМИ / фото Процишин официальный

В четверг, 2 марта, информационное пространство всколыхнули новости, которые "разогнали" российские СМИ, о том, что на территорию Брянской области РФ проникла "украинская ДРГ" и даже "захватила заложников". Конечно, это все фейки россиян, которые опровергли и высмеяли представители власти Украины. 

Фантазия российских пропагандистов настолько разыгралась, что они даже утверждали, что "ДРГ" взяла под свой контроль сразу два приграничных с Украиной села — Любечаны и Сушаны. Более того, "украинские нацисты" якобы обстреляли школьный автобус, погиб то ли мальчик, то ли девочка, а впоследствии ребенок "воскрес".

Пользователи украинских соцсетей не смогли пройти мимо такого предлога для высмеивания бестолковости россиян и моментально заполонили сеть мемами об "украинской ДРГ" в Брянской области.

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Вот что пишут украинские юзеры:

  • "ТАСС сообщил, что Бандера лично распял девочку. Она умерла и уже воскресла"
  • "Не удивлюсь, если диверсанты не знают ни слова на украинском"
  • "С портретами Бандеры"
  • "Там будет база НАТО"
  • "Подозреваю, что это - чмобики"
  • "В Брянской области" России "обнаружена группа стражей галактики"
  • "Украинские ДРГ проникли на территорию России с целью: распространения DVD-дисков Иво Бобула"
  • "Ответственность за нападение на Брянскую область взяла на себя ЧВК "Редан" 

Подборка мемов об "украинской ДРГ" в Брянской области

Фото БНР 02 марта 2023
Фото БНР 02 марта 2023
Фото БНР 02 марта 2023
Фото БНР 02 марта 2023
Фото БНР 02 марта 2023
Фото БНР 02 марта 2023
Фото БНР 02 марта 2023
Фото БНР 02 марта 2023
Фото БНР 02 марта 2023
Фото БНР 02 марта 2023
Фото БНР 02 марта 2023
Фото БНР 02 марта 2023
Фото БНР 02 марта 2023
Фото БНР 02 марта 2023

Фейк об украинской ДРГ в России

Утром 2 марта росСМИ сообщили, что в Брянскую область вторглись "украинские диверсанты" и якобы захватили заложников. Даже писали, что есть погибшие среди местных жителей.

Затем представители Российского добровольческого корпуса взяли на себя ответственность за инцидент, заявив, что "свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом". 

Российский президент Владимир Путин назвал инцидент в Брянской области терактом.

В Украине назвали сообщения российских пропагандистов об "украинской ДРГ" классической провокацией РФ.

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