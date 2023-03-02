В четверг, 2 марта, информационное пространство всколыхнули новости, которые "разогнали" российские СМИ, о том, что на территорию Брянской области РФ проникла "украинская ДРГ" и даже "захватила заложников". Конечно, это все фейки россиян, которые опровергли и высмеяли представители власти Украины.
Фантазия российских пропагандистов настолько разыгралась, что они даже утверждали, что "ДРГ" взяла под свой контроль сразу два приграничных с Украиной села — Любечаны и Сушаны. Более того, "украинские нацисты" якобы обстреляли школьный автобус, погиб то ли мальчик, то ли девочка, а впоследствии ребенок "воскрес".
Пользователи украинских соцсетей не смогли пройти мимо такого предлога для высмеивания бестолковости россиян и моментально заполонили сеть мемами об "украинской ДРГ" в Брянской области.
Вот что пишут украинские юзеры:
- "ТАСС сообщил, что Бандера лично распял девочку. Она умерла и уже воскресла"
- "Не удивлюсь, если диверсанты не знают ни слова на украинском"
- "С портретами Бандеры"
- "Там будет база НАТО"
- "Подозреваю, что это - чмобики"
- "В Брянской области" России "обнаружена группа стражей галактики"
- "Украинские ДРГ проникли на территорию России с целью: распространения DVD-дисков Иво Бобула"
- "Ответственность за нападение на Брянскую область взяла на себя ЧВК "Редан"
Подборка мемов об "украинской ДРГ" в Брянской области
Фейк об украинской ДРГ в России
Утром 2 марта росСМИ сообщили, что в Брянскую область вторглись "украинские диверсанты" и якобы захватили заложников. Даже писали, что есть погибшие среди местных жителей.
Затем представители Российского добровольческого корпуса взяли на себя ответственность за инцидент, заявив, что "свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".
Российский президент Владимир Путин назвал инцидент в Брянской области терактом.
В Украине назвали сообщения российских пропагандистов об "украинской ДРГ" классической провокацией РФ.