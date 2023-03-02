Пользователи сетей не поверили в такую фантастическую историю и моментально высмеяли ее.

В четверг, 2 марта, информационное пространство всколыхнули новости, которые "разогнали" российские СМИ, о том, что на территорию Брянской области РФ проникла "украинская ДРГ" и даже "захватила заложников". Конечно, это все фейки россиян, которые опровергли и высмеяли представители власти Украины.

Фантазия российских пропагандистов настолько разыгралась, что они даже утверждали, что "ДРГ" взяла под свой контроль сразу два приграничных с Украиной села — Любечаны и Сушаны. Более того, "украинские нацисты" якобы обстреляли школьный автобус, погиб то ли мальчик, то ли девочка, а впоследствии ребенок "воскрес".

Пользователи украинских соцсетей не смогли пройти мимо такого предлога для высмеивания бестолковости россиян и моментально заполонили сеть мемами об "украинской ДРГ" в Брянской области.

Видео дня

Вот что пишут украинские юзеры:

"ТАСС сообщил, что Бандера лично распял девочку. Она умерла и уже воскресла"

"Не удивлюсь, если диверсанты не знают ни слова на украинском"

"С портретами Бандеры"

"Там будет база НАТО"

"Подозреваю, что это - чмобики"

"В Брянской области" России "обнаружена группа стражей галактики"

"Украинские ДРГ проникли на территорию России с целью: распространения DVD-дисков Иво Бобула"

"Ответственность за нападение на Брянскую область взяла на себя ЧВК "Редан"

Подборка мемов об "украинской ДРГ" в Брянской области

Фейк об украинской ДРГ в России

Утром 2 марта росСМИ сообщили, что в Брянскую область вторглись "украинские диверсанты" и якобы захватили заложников. Даже писали, что есть погибшие среди местных жителей.

Затем представители Российского добровольческого корпуса взяли на себя ответственность за инцидент, заявив, что "свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".

Российский президент Владимир Путин назвал инцидент в Брянской области терактом.

В Украине назвали сообщения российских пропагандистов об "украинской ДРГ" классической провокацией РФ.

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