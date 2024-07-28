Эгоцентрики часто перебивают людей, выяснили журналисты.

У человека может быть низкий социальный интеллект или, возможно, он просто эгоцентричный - то есть слишком сильно сосредоточен на себе. Есть 8 признаков того, что какая-то личность очень эгоцентрична.

Один из таких признаков - человек доминирует в разговорах, беседы могут напоминать монолог, а не диалог, пишет HackSpirit. Эксперты отмечают, что эгоцентричные люди также редко проявляют искренний интерес к другим. Например, во время беседы быстро переводят тему на себя.

Как понять, что ты эгоцентрик - еще некоторые признаки:

эгоцентричные личности часто перебивают других;

им сложно понять, что чувствуют люди, которые их окружают;

им сложно радоваться достижениям других;

часто выставляют себя жертвой.

Журналисты добавили, что эгоцентрики также редко признают, что в чем-то были неправы.

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Ранее УНИАН выяснил, по каким признакам можно распознать озлобленного человека. Эксперты поделились, что озлобленный человек это говорит: "мне никто никогда не помогает", "для меня уже слишком поздно", "жизнь несправедлива", "я всегда жертва" и "я заслуживаю лучшего".

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